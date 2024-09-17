تكنولوجيا: تسريب مواصفات وأسعار هاتف HMD Vibe Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة HMD تخطط لإصدار أكثر تميزًا من الهاتف الذكي الذي أطلقته في وقت سابق من هذا العام.

يزعم المستخدم @smashx_60 أن الشركة قامت بتطوير Vibe Pro، والذي سيكون أعلى من Vibe في مجموعة منتجاته الأخيرة.

ومع ذلك، قد تكون التغييرات بين الهاتفين طفيفة نسبيًا. وعند التعامل مع أوجه التشابه أولاً، يدعي @smashx_60 أن Vibe Pro يركز على شاشة IPS بحجم 6.56 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز.

وعلى الرغم من أن هذا لم يتغير عن Vibe، يقال إن HMD قد رفعت دقة الشاشة من 720 بكسل إلى 1080 بكسل.

وبالمثل، في حين أنه من المتوقع أن يستخدم Vibe Pro نفس معالج Snapdragon 680 مثل Vibe العادي، فإنه سيأتي ذلك مع ذاكرة عشوائية أكبر بنسبة 33 بالمئة.

علاوةً على ذلك، يشاع أن شركة HMD Global ستكمل 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، وهو ما يمثل ترقية بنسبة 25 بالمئة عن شقيقتها غير الاحترافية.

علاوةً على ذلك، يعتقد @smashx_60 أن Vibe Pro سيحتوي على كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرات ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، وأمامية بدقة 50 ميجابكسل.

حاليًا، يشير المسرب إلى أن HMD Global تعتزم إطلاق Vibe Pro في أمريكا الشمالية مقابل 179 دولارًا تقريبًا؛ يبقى أن نرى متى سيكون هذا هو الحال.

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