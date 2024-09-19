شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تواصل صنع نظارات "Ray-Ban" الذكية لسنوات عديدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة EssilorLuxottica أنها وسعت شراكتها مع منصة ميتا لتطوير النظارات الذكية من خلال الاتفاق على صفقة جديدة طويلة الأجل للعقد المقبل.

وقال فرانشيسكو ميليري، الرئيس التنفيذي للشركة : إن "العمل المذهل الذي قمنا به مع ميتا، والذي لا يزال في مراحله الأولى، أثبت بالفعل أنه علامة فارقة مهمة في رحلتنا لجعل النظارات بوابة إلى العالم المتصل".

ولم تكن هناك إشارة في البيان الصحفي إلى إمكانية قيام ميتا بشراء حصة في شركة تصنيع النظارات، وفي يوليو، قال رئيس شركة EssilorLuxottica إن شركة التكنولوجيا العملاقة أبلغته بأنها قد تستثمر في الشركة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركتين ناقشتا حصول شركة ميتا على حصة 5% في المجموعة الفرنسية الإيطالية، وتتعاون EssilorLuxottica وMeta منذ عام 2019 لإنشاء جيلين من النظارات الذكية التي تحمل علامة Ray-Ban.

على الرغم من أن إطلاق أول نظارات ذكية واجه صعوبة في جذب انتباه المستهلكين، إلا أن الإصدار الأخير، الذي تم طرحه في أواخر عام 2023، باع وحدات أكثر في بضعة أشهر مقارنة بالإصدارات السابقة في عامين.

تتيح نظارات Ray-Ban Meta الذكية للمستهلكين إجراء مكالمات هاتفية والاستماع إلى الموسيقى والتقاط الصور بمجرد الضغط على زر أعلى الجزء الأيمن من النظارة.

كذلك تمت إضافة وظيفة الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط (AI) أيضًا في شهر مايو للعملاء الأمريكيين والكنديين فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج في بيان: " متحمس لخارطة الطريق طويلة المدى الخاصة بنا المقبلة، لدينا الفرصة لتحويل النظارات إلى منصة التكنولوجيا الرئيسية التالية، وجعلها عصرية في العالم."