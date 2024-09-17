تكنولوجيا: شركة Tile تقدم أول أجهزة تعقب تعمل بالبلوتوث منذ سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مرت حوالي ثلاث سنوات منذ أن قدمت شركة Tile تحديثًا جديًا لمجموعتها الشهيرة من أجهزة تعقب البلوتوث.

منذ ذلك الوقت، تم شراء الشركة من قبل Life360 وبدأت شركة أبل في السيطرة على هذا المجال من خلال أجهزة التتبع AirTag الخاصة بها. والآن، عادت Tile مع أربعة أجهزة تتبع جديدة لمساعدة الأشخاص في العثور على الأشياء.

تم توسيع نطاق البلوتوث عبر المجموعة الكاملة، ولكن الخبر المهم هنا هو زر تنبيه SOS. سيقوم النظام بإرسال إشعار وموقع المستخدم إلى جهات اتصال الطوارئ المعينة عند الضغط على الزر ثلاث مرات.

هذه الميزة متاحة لأي شخص لديه حساب Life360 مجاني، لكن العضوية المميزة ستسمح للمستخدمين بإرسال إشعارات إلى خدمات إرسال الطوارئ.

يعد Tile Mate (بسعر 25 دولارًا) متتبع لكل شيء، وهو يأتي مع حلقة مفاتيح مدمجة. وهذا يجعله خيارًا جيدًا للمفاتيح وحقائب الظهر والمحافظ وأي شيء آخر يمكنه استيعاب حلقة المفاتيح.

يبلغ نطاق البلوتوث حوالي 350 قدمًا ويتميز بتصنيف IP68 لمقاومة الماء وبطارية غير قابلة للاستبدال تدوم ثلاث سنوات. وتعتبر الطلبات مفتوحة من الآن.

في حين يعد Tile Pro (بسعر 35 دولارًا) نسخة مطورة من جهاز Mate. يبدو الجهاز نفسه، لكنه يتميز بمدى أطول، يصل إلى 500 قدم، ورنين أعلى. كما ان البطارية أيضًا قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم. ولن يكون هذا الخيار متاحًا حتى شهر أكتوبر.

ولقد تم تصميم Tile Slim (بسعر 30 دولارًا) بشكل أساسي للمحافظ والأمتعة وغيرها من العناصر التي تحتوي على الكثيرمن الزوايا.

يصل المدى الأقصى إلى 350 قدمًا ويتضمن كل جهاز تعقب بطارية غير قابلة للاستبدال تدوم ثلاث سنوات.

ويتم الإعلان عن ملصق Tile (بسعر 25 دولارًا) باعتباره أصغر جهاز تعقب بلوتوث في السوق وهو صغير جدًا، ويتضمن أيضًا ملصق يلتصق بالعناصر. وهذا يجعله خيارًا رائعًا لأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز وسماعات الرأس.

ومع ذلك، لا يوجد في المواد الترويجية ما يشير إلى أن أجهزة التتبع الجديدة هذه قد تم تجهيزها بإجراءات أمنية محدثة لمنع الوصول إلى معلومات المستخدم.

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