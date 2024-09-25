شكرا لقرائتكم خبر عن بالشراكة مع جوجل.. مميزات جديدة لخدمة "My AI" في سناب شات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة جديدة بعالم التكنولوجيا، عقدت شركة سناب شراكة مع جوجل للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها، وإضافتها إلى المساعد الذكي "My AI" في منصة سناب شات.

ومن المتوقع أن ينتج عن إدخال نماذج "Gemini" في روبوت الدردشة "My AI" تطورات كبيرة في الأداء وإمكانات أفضل للمستخدم.

وأكد إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، في بيان صحفي، أن الشراكة مع جوجل تعزز الخدمات، وتمكن سناب في تمكين الأشخاص من التعبير عن أنفسهم، واكتشاف العالم، والتمتع بأوقات مميزة.



تطبيق سناب شات

وقال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل كلاود"، إن نماذج Gemini تعمل في الوقت الراهن على تشغيل ملايين التفاعلات المتعددة الوسائط في تطبيق سناب شات يوميًا، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل بشكل أفضل مع "My AI".

وسيساعد روبوت الدردشة "My AI" بفضل نماذج Gemini، المستخدمين في التقاط صور أو مقاطع فيديو لأي شيء والسؤال عنها، وهي إمكانات مشابهة لأدوات تقدمها جوجل بالفعل.

My AI

سبق وأطلقت "سناب شات" روبوت الدردشة My AI لمستخدميها في عام 2023 مدعومًا بنماذج GPT، لكن الترقية إلى Gemini ستجعل الروبوت أكثر قدرة على فهم النصوص والصور ومقاطع الفيديو والعمل معها.

وتشير التوقعات إلى أن يؤدي ذلك إلى زيادة تفاعل المستخدمين مع الروبوت يوميًا، مما يوفر تجربة غير مسبوقة للتطبيق.