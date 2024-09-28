شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محدش يخدعك.. إزاي تكتشف الايفون المزيف من الأصلي في خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد هواتف iPhone من بين أكثر الأجهزة مبيعًا على مستوى العالم، وتمثل أيضًا رمزًا للمكانة الاجتماعية بالنسبة للبعض، وقد تمكنت ابل من تحقيق حوالي 39 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من مبيعات هواتف ايفون، في الربع الثالث من عام 2024.

ومع ذلك، أدى الطلب المرتفع على هواتف ايفون أيضًا إلى ارتفاع في الطرز المقلدة التي تكاد تكون مطابقة لهاتفك الحقيقي، فإذا اشتريت ايفون من مصادر موثوقة مثل متجر ابل، فلا داعي للقلق، ولكن إذا اشتريته من بائعين غير مصرح لهم من جهات خارجية أو قدمته للإصلاح في أسواق غير موثوقة، فقد كانت هناك حالات أبلغ فيها أشخاص عن استلام هواتف مزيفة أو استبدال أجهزتهم الأصلية بأجهزة مزيفة أثناء الإصلاحات.

وسواء كنت تشتري جهازًا جديدًا أو مجددًا أو تريد ببساطة التحقق من جهازك الحالي، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحقق مما إذا كان جهاز iPhone أصليًا أم مزيفًا.

1.تحقق من العبوة والملحقات، تتمثل إحدى الخطوات الأولى للتحقق من صحة جهاز iPhone الخاص بك في فحص العبوة والملحقات، حيث تشتهر شركة Apple باهتمامها الدقيق بالتفاصيل، حتى في عبواتها، كما تتميز علب ايفون الأصلية بأنها متينة، وتحتوي على صور عالية الجودة ونص دقيق.



2. يجب أن تتوافق الملحقات الموجودة داخل العلبة، مثل الكابل، مع معاير ابل، ف إذا لاحظت طباعة رديئة الجودة أو عبوة فضفاضة أو ملحقات غير متطابقة، فقد يكون هذا بمثابة علامة حمراء.



3.تمامًا مثل أي هاتف ذكي، يحتوي iPhone على رقم تسلسلي فريد ورقم هوية المعدات المحمولة الدولية (IMEI) للعثور على الرقم التسلسلي، انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم قم بزيارة صفحة التحقق من التغطية الخاصة بشركة Apple وأدخل الرقم التسلسلي.

4. إذا كان جهازك أصليًا، فسيعرض الموقع الإلكتروني تفاصيل حول طراز iPhone وحالة الضمان والمعلومات الأخرى ذات الصلة.



5. للتحقق من رقم IMEI، اطلب *#06# على جهاز iPhone الخاص بك، ثم قارن الرقم المعروض برقم IMEI المدرج على العلبة ودرج بطاقة SIM يجب أن تتطابق جميع الأرقام.

6.تحقق من جودة تصنيع iPhone، حيث تشتهر تلك الأجهزة ببنيتها المتميزة والمتينة، بدون أجزاء فضفاضة أو فجوات.



7. يجب أن تنقر الأزرار بقوة، ويجب أن يكون شعار Apple الموجود على الظهر محاذيًا تمامًا وأن يكون ناعمًا عند اللمس.



8. انتبه جيدًا للتصميم العام والميزات المادية لجهاز iPhone الخاص بك، فيجب أن يتطابق حجم الشاشة وجودة العرض والوزن والسمك مع مواصفات الطراز الرسمي.



9.قم بإزالة درج بطاقة SIM وفحص الفتحة، غالبًا ما تحتوي أجهزة iPhone المقلدة على عيوب مرئية في بنائها، مثل الحواف الخشنة أو الشعارات غير المحاذية أو الأزرار المفكوكة، والتي يمكنك اكتشافها بسهولة إذا نظرت عن كثب، يمكنك حتى التفكير في استخدام عدسة مكبرة لفحصها عن كثب.

10. تحقق من البرنامج والميزات، حيث تعتبر برامج الجهاز من أهم الطرق للكشف عن جهاز iPhone مزيف، و تعمل الأجهزة الأصلية بنظام التشغيل iOS الخاص بالشركة، ويمكنك التحقق من ذلك بالانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج لمعرفة ما إذا كان جهازك يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS على عكس أجهزة iPhone المزيفة التي غالبًا ما نراها على وسائل التواصل الاجتماعي.



11.قم بزيارة مركز خدمة Apple، إذا لاحظت أي علامات حمراء أو كنت غير متأكد من صحة جهاز iPhone الخاص بك، فإن أفضل طريقة للتأكد بنسبة 100% هي زيارة مركز خدمة ابل المعتمد وطلب من الخبراء فحصه.