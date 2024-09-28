شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 22 دولارًا شهريًا.. OpenAI تخطط لتحديد سعر لخدمات ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

تخبر OpenAI المستثمرين بأنها تخطط لتحصيل 22 دولارًا شهريًا لاستخدام ChatGPT بحلول نهاية العام، وتخطط الشركة أيضًا لزيادة السعر الشهرى بقوة على مدى السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 44 دولارًا.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز أن شركة OpenAI حصلت على إيرادات بقيمة 300 مليون دولار في أغسطس الماضي، وتتوقع أن تحقق مبيعات بقيمة 3.7 مليار دولار بحلول نهاية العام، والمصاريف المختلفة مثل الرواتب والإيجار والتكاليف التشغيلية ستتسبب في خسارة الشركة 5 مليارات دولار هذا العام.

ويقال إن OpenAI تقوم بتوزيع الوثائق التي أبلغت عنها صحيفة نيويورك تايمز كجزء من حملة للعثور على مستثمرين جدد لمنع أو تقليل العجز المالي.

تجمع شركة OpenAI الأموال بتقييم قدره 150 مليار دولار، ومن الممكن أن تجلب جولة جديدة من الاستثمارات ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

ويقال أيضًا أن OpenAI في إطار التحول من شركة غير ربحية، يسمح نموذج الأعمال بإزالة أي حدود قصوى لعوائد المستثمرين بحيث يكون لديهم مجال أكبر للتفاوض مع مستثمرين جدد بأسعار أعلى.