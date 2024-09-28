شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة ألعاب Final Fantasy تصل أخيرًا إلى Xbox والان مع تفاصيل الخبر

وصلت سلسلة Final Fantasy Pixel Remaster من Square Enix إلى Xbox التى وصلت إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة بدءًا من عام 2021 وSwitch وPS4 العام الماضى، ومتاحة الآن على Xbox Series X/S.

ويبيع متجر Xbox سلسلة الألعاب الستة في حزمة وتعيد السلسلة صياغة Final Fantasy I حتى Final Fantasy VI مع رسومات بكسل محدثة مصممة للظهور على شاشات HD الحديثة ، وتحتوي الألعاب أيضًا على مقاطع صوتية مُعاد صياغتها، ويمكنك أيضًا الاختيار بين الخطوط المحدثة والخطوط الأصلية.

كما تحتوي الألعاب على موسيقى تصويرية محدثة وخيار العودة إلى الموسيقى الأصلية، والموجودة على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصى.



