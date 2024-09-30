شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 فقط فى العالم أغنى منه.. كل ما تحتاج معرفته عن ثروة مارك زوكربيرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، رسميًا إلى نادي 200 مليار دولار الحصري، وهو إنجاز لم يصل إليه سوى ثلاثة أشخاص آخرين على مستوى العالم - إيلون ماسك وجيف بيزوس وبرنارد أرنو، ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، ارتفعت صافي ثروة زوكربيرج إلى 201 مليار دولار، مدفوعة بزيادة ملحوظة في سعر سهم Meta.

وتؤكد هذه الزيادة في الثروة على مكانته المهيمنة في عالم التكنولوجيا، وخاصة مع التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي في Meta، ولم تكن الرحلة إلى هذه الذروة المالية سلسة، حيث واجه زوكربيرج انتكاسات كبيرة في الماضي، لكن محوره الاستراتيجي أعاده إلى قائمة أغنى الأفراد في العالم.

وفي الواقع، في أقل من عامين، زادت ثروته ستة أضعاف، وأصبح زوكربيرج الآن رابع أغنى رجل في العالم ويبلغ عدد سكانه ما يقرب من 8 مليارات نسمة، إليكم كل ما نعرفه عن هذا في 5 نقاط:

زوكربيرج ينضم إلى نادي الـ 200 مليار دولار

انضم مارك زوكربيرج رسميًا إلى نادي الـ 200 مليار دولار الحصري، مما يجعله أحد أغنى الأفراد في العالم، ارتفعت ثروته الصافية، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، إلى 201 مليار دولار، مما ضمن له المركز الرابع بين أغنى الأفراد في العالم، وهو الآن يتبع إيلون ماسك وجيف بيزوس وبرنارد أرنو، يأتي هذا الإنجاز بعد ارتفاع حاد في أسعار أسهم Meta Platforms Inc، والتي ارتفعت بنحو 60 في المائة منذ يناير 2024.

ارتفاع أسهم Meta ينمي ثروة زوكربيرج

يرجع ارتفاع ثروة زوكربيرج إلى حد كبير إلى الأداء الاستثنائي لشركة Meta هذا العام، وشهدت الشركة، التي تمتلك Facebook و Instagram و Threads و WhatsApp، ارتفاع سعر سهمها إلى أكثر من 560 دولارًا للسهم، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 85 في المائة على أساس سنوي، مع تركيز Meta على الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها في الواقع المعزز وmetaverse، ارتفع اهتمام المستثمرين.

الذكاء الاصطناعي وMetaverse

كان أحد العوامل المهمة في أداء أسهم Meta هو تركيزها المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وفي حدث Meta Connect 2024 الأخير، أكد زوكربيرج على خطط الشركة للذكاء الاصطناعي، ووضع Meta AI كواحد من أكثر المساعدين الرقميين استخدامًا، مع 500 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وعلاوة على ذلك، بدأت استثمارات Meta في metaverse، التي كانت تعتبر ذات يوم مشروعًا محفوفًا بالمخاطر والذي قضى على أكثر من 100 مليار دولار من ثروة زوكربيرج في عام 2022، تؤتي ثمارها، ويُظهر تحول الشركة إلى منتجات مثل نظارات الواقع المعزز Orion طموحها للتقدم إلى ما هو أبعد من وسائل التواصل الاجتماعي وأن تصبح لاعباً رئيسياً في metaverse.

زيادة بمقدار 6 أضعاف في ثروة زوكربيرج

يُعد صعود زوكربيرج إلى 201 مليار دولار مذهلاً، خاصة عند الأخذ في الاعتبار أن صافي ثروته قد زاد ستة أضعاف تقريبًا في أقل من عامين، وينبع جزء كبير من ثروته من حصته البالغة 13 في المائة في Meta، والتي تبلغ حوالي 345.5 مليون سهم.

وفي عام 2024 وحده، تضخم صافي ثروة زوكربيرج بمقدار قياسي بلغ 73.4 مليار دولار، مما يجعله الفائز الأكبر بين قادة التكنولوجيا، كما شهدت شخصيات أخرى في الصناعة مثل الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جينسن هوانج والمؤسس المشارك لشركة Oracle لاري إليسون زيادات كبيرة، لكن صعود زوكربيرج المالي لا يزال لا مثيل له.

المستقبل لزوكربيرج وميتا

في حين أن إنجاز زوكربيرج ملحوظ، فإن خططه المستقبلية مع ميتا تشير إلى أن مسار الشركة بعيد عن التباطؤ، ووفقًا لرئيس ميتا، لا تزال تطورات الذكاء الاصطناعي وميتافيرس في ميتا تتمتع بإمكانات غير مستغلة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي، ومن خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي وابتكارات الواقع المعزز والتوسع المستمر في ميتافيرس، يضع زوكربيرج ميتا في وضع استراتيجي لتكون في طليعة الثورات التكنولوجية.