تكنولوجيا: ‏Chromebook Plus يحصل على تطبيق Recorder وميزة “مساعد القراءة” والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالإضافة إلى الميزات التي تسهل الاستخدام، سيتم طرح أحدث مجموعة من التحديثات لأجهزة Chromebook Plus، بما في ذلك تطبيق “Recorder” الجديد، خلال الأسابيع المقبلة.

ميزة “مساعدتي في القراءة” ستكون متاحة من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على مواقع الويب وملفات PDF، حيث ستظهر نافذة عائمة تحتوي على اختصار “تلخيص” وحقل لطرح الأسئلة.

هذا التحديث سيكون مفيدًا في طرح أسئلة المتابعة. في العام المقبل، سيتمكن المستخدمون من تحديد جمل أو فقرات معينة إذا كانوا بحاجة إلى توضيح إضافي.

تطبيق “Recorder” على Chromebook Plus سيمكن المستخدمين من تسجيل الصوت مع تحويله إلى نصوص في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تحديد المتحدثين تلقائيًا وتقديم ملخصات باستخدام Gemini Nano. كل ذلك يتم مباشرة على الجهاز، مع واجهة مستخدم مريحة بتصميم يشبه إلى حد كبير تجربة أجهزة Pixel.

ستدعم ميزة الترجمة المباشرة أكثر من 100 لغة، وتعمل على تحويل النصوص في مقاطع الفيديو المحلية أو عبر الإنترنت، بما في ذلك الاجتماعات.

أما بالنسبة لمكالمات الفيديو، فإن Chromebook Plus سيقدم ميزة “ميكروفون على طراز الاستوديو” والتي تساعد في تقديم صوت واضح من خلال تقليل الضوضاء والتشويش، وتحسين الصوت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أن هناك ميزة “تأثيرات المظهر” التي تقوم بضبط الإضاءة والسطوع لتحسين الصورة.

هذه الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستتوفر في أجهزة Chromebook Plus على مدار شهر أكتوبر (إصدارات ChromeOS 129 و130).

انا كما سيتم تقديم ميزة “ملخص الترحيب” التي تعرض عند إلغاء قفل الجهاز خيارات لفتح النوافذ والتطبيقات السابقة. سيتم أيضًا عرض بطاقات الاقتراحات المتعلقة بالطقس، والمواعيد، والملفات، وصفحات الويب التي تمت زيارتها من الأجهزة الأخرى. ويمكن الوصول إلى هذه البطاقات من وضع “النظرة العامة”.

في الإعدادات السريعة، سيظهر مربع “التركيز” الجديد الذي يسمح بتشغيل وضع عدم الإزعاج لفترة زمنية محددة، مع دمج مهام جوجل لتسهيل إدارتها. كما يمكن تشغيل أصوات التركيز أو قوائم تشغيل موسيقى هادئة من YouTube.

أخيرًا، سيتم إضافة اختصار لتطبيق Gemini PWA على جميع أجهزة ChromeOS، وستحصل مشتريات أجهزة Chromebook الجديدة على اشتراك.

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