تكنولوجيا: تحديث Windows 11 24H2 ينطلق بميزة دعم Wi-Fi 7 ومميزات الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة مايكروسوفت في دفع تحديث Windows 11 24H2 الذي يأتي بميزة دعم تقنية Wi-Fi 7، مع مجموعة متنوعة من مميزات الذكاء الإصطناعي.

ينطلق تحديث Windows 11 2024 للمستخدمين مع تحديثات الحماية والآمان، وإختيارات جديدة للإتصال، مع قدرات أعلى لتقنية الذكاء الإصطناعي في أجهزة Copilot+ PC.

ومن بين التغييرات المقدمة في إصدار Windows 11 24H2 تحسينات الإعدادات السريعة التي تأتي الآن في صورة قائمة تدعم التمرير السريع وأيضاً التخصيص وترتيب إختيارات المستخدم.

ويأتي تبويب واجهة Wi-Fi بزر تحديث جديد مما يتيح للمستخدم تحديث الإتصال بالشبكات المحيطة بشكل سريع، كما يدعم التحديث تقنية Wi-Fi 7 شرط توافق الأجهزة، لدعم الإتصال سريع بالشبكات.

كما يدعم هذا الإصدار من تحديث Windows 11 أجهزة السمع المميزة بتقنية البلوتوث LE، أيضاً توفر الإعدادات السريعة ميزة جديدة لتوفير الطاقة.

وتقدم مايكروسوفت من خلال هذا التحديث للأجهزة التي تأتي بعلامة Copilot+ التجارية بدعم أفضل وتحسينات في مميزات الذكاء الإصطناعي، والتي تتضمن ترجمة في الوقت الفعلي على مستوى النظام لجميع مشغلات الفيديو، كما ستعمل مميزات الذكاء الإصطناعي على نسخ الصوت وترجمته في الوقت الفعلي إلى لغتك بأسرع إستجابة.

كما تقدم مايكروسوفت دعم أفضل تأثيرات “Windows Studio” التي تدعم العمل مع كاميرة الويب لتحويل الخلفية الخاصة بالمستخدم إلى الضبابية، أو تطبيق أنماط مختلفة.

من جانب أخر ترتكز ميزة “Voice Focus” على وحدة المعالجة العصبية لإزالة الضوضاء في الخلفية، وإلغاء الأصداء الصوتية في الغرفة.

أيضاً يتيح نمط “eye contact” ضبط نظر المستخدم للتفاعل بكفاءة مع الجمهور المتابع، كما تقدم مايكروسوفت ميزة “Windows Recall” مع تحسينات في معايير الحماية، كما سيتاح للمستخدم إختيار لحفظ الشاشة أو الحذف، وتتوفر الميزة على أجهزة Snapdragon X بدءاً من شهر أكتوبر، بينما تتوفر لأجهزة Intel/AMD في نوفمبر.

كما تم تحسين “Windows Search” بالذكاء الإصطناعي الذي يدعم تذكر عناوين ومحتوى الملفات، حيث يمكن البحث عن الملفات بإدخال الوصف.

وتدعم ميزة “Super Resolution” المستخدم بتكبير الصور حتى 8 مرات، مع تحسين جودة العرض للصور القديمة، بينما تقدم “Windows Paint” آداة جديدة للمستخدمين لإنشاء وحذف تلقائي للأشياء في الصور.

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