عروض كارفور في الويك اند.. خصومات هائلة على الأجهزة الكهربائية حتى 1 يوليو

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين عن أحدث عروض كارفور في الويك أند، حيث تعتبر عروض كارفور من اكبر العروض التي يبحث عنها المصريين، حيث توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على جميع السلع والأجهزة التي تصل إلى 42%، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمفاجئات.

وتطرح كارفور اليوم أحدث عروضها الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية، بخصومات تصل إلى 42% على الشاشات والأجهزة الكهربائية والموبايلات وأجهزة اللاب توب والإلكترونيات، تحت شعار دوري العروض، وتستمر العروض حتى 1 يوليو 2024.

عروض كارفور في الويك اند حتى 1 يوليو

تتنوع عروض كارفور ومفاجأتها، حيث تقدم أضخم عروضها لشهر يونيو 2024، بخصومات حرق أسعار، لتوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس، بأفضل الأسعار.

عروض كارفور في الويك اند على الأجهزة الكهربائية حتى 1 يوليو

شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 17999 جنية.

شاشة ال جي 75 بوصة سمارت بسعر 30999 جنية.

شاشة جاك 43 بوصة بسعر 8599 جنية.

شاشة فريش 43 بوصة سمارت بسعر 11999 جنية.

غسالة ال جي أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 23990 جنية.

غسالة سامسونج أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 24999 جنية.

ثلاجة فريش 369 لتر نوفروست بسعر 22499 جنية.

سخان غاز من يونيون اير 10 لتر بسعر 3499 جنية.

ميكرويف جاك 20 لتر بسعر 3899 جنية.

تكييف فريش واحد ونصف حصان بسعر 29399 جنية.

عروض كارفور في الويك اند

تستمر العروض في جميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 1 يوليو 2024.