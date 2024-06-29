الكشف عن أحجام شاشات iPhone 16.. الشاشات أصبحت أكبر

الرياض - أميرة القحطاني - تستعد شركة آبل لإجراء تغييرات كبيرة على أحجام الشاشات مع سلسلة iPhone 16، فمن المؤكد تقريبًا أن طراز iPhone 16 Pro Max سيأتي بشاشة ضخمة مقاس 6.9 بوصة، ما هي النماذج الأخرى التي سيتم غير أحجام الشاشة الخاصة بها ؟ التفاصيل هنا.

تغيير حجم الشاشة في سلسلة iPhone 16

تم إجراء هذه التغييرات في المقام الأول لتوفير مساحة أكبر لمكونات مثل ميزة التكبير 5x، تم الكشف عن أحجام الشاشة الجديدة من خلال صور الزجاج الواقي الذي يتم إنتاجه في الصين لنماذج iPhone المقرر إطلاقها في سبتمبر.

مصدر هذه المعلومات هو ماجين بو، أحد المسربين المعروفين، والذي شارك صورًا للزجاج الواقي، تؤكد هذه الصور أن سلسلة iPhone 16 الجديدة ستأتي بأربعة نماذج وأحجام مختلفة للشاشة:

سيحتوي iPhone 16 Pro Max على شاشة بحجم 6.9 بوصة.

سيحتوي iPhone 16 Pro على شاشة بحجم 6.3 بوصة.

سيحتفظ iPhone 16 Plus بحجم شاشته 6.7 بوصة.

سيحتفظ iPhone 16 بشاشته مقاس 6.1 بوصة.

iPhone 16 : الأبعاد 147.63 × 71.62 × 7.8 ملم (نفس iPhone 15)

آيفون 16 بلس: 160.88 × 77.75 × 7.8 ملم (مثل آيفون 15 بلس)

iPhone 16 Pro : الأبعاد 149.61 × 71.45 × 8.25 ملم (أكبر قليلاً من iPhone 15 Pro الذي تبلغ أبعاده 146.6 × 70.6 × 8.25 ملم)

iPhone 16 Pro Max : الأبعاد 163.03 × 77.58 × 8.25 ملم (أكبر من iPhone 15 Pro Max الذي تبلغ أبعاده 159.9 × 76.7 × 8.25 ملم)

ستكون هذه الطرازات الجديدة أكبر قليلاً من سلسلة iPhone 15 الحالية. سيجذب iPhone 16 Pro Max، على وجه الخصوص، الكثير من الاهتمام بحجم شاشته الجديد، ومع ذلك، قد لا تحدث هذه التغييرات فرقًا كبيرًا في الاستخدام اليومي، بالإضافة إلى ذلك، لن تكون الحالات القديمة متوافقة مع النماذج الجديدة، لذلك ستكون الحالات الجديدة ضرورية.