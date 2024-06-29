قشور الباذنجان.. كنز ثمين نهمله يجب عليك الاحتفاظ بها؟

الرياض - أميرة القحطاني - لطالما اعتدنا على رمي قشور الباذنجان دون تفكير، تاركين وراءنا كنزًا ثمين من الفوائد الصحية والعلاجية، فالباذنجان مصدر مهما للفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسويم والمغنسيوم والصوديوم والزنك والفوسفور وفيتامينات Aو Dو E، فهو يساعد في السيطرة على مرض السكري نظرا لخصائصه المضادة للأكسدة، كما يستخدم في علاج العديد من الأمراض وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للطب في أمريكا، فهو علاج لالتهاب الشعب الهوائية والربو والتهاب المفاصل وارتفاع الكوليسترول في الدم، كما يساعد في خفض ضغط الدم، وفي السطور التالية نستعرض ما هي فوائد قشور الباذنجان التي تجعلها تستحق الاحتفاظ بها؟

فوائد قشور الباذنجان

غنية بالألياف:

تعد قشور الباذنجان غنية بالألياف الغذائية التي تحسن الهضم وتنظم حركة الأمعاء، وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك وأمراض القلب، كما تساعد الألياف على الشعور بالشبع، مما يساهم في التحكم بالوزن.

مضادات الأكسدة:

تحتوي قشور الباذنجان على كمية هائلة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

مصدر للفيتامينات والمعادن:

تزود قشور الباذنجان الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة، مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

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فوائد صحية أخرى

أظهرت الدراسات أن لقشور الباذنجان فوائد صحية أخرى، تشمل: