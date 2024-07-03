شركة أندومي تعلن عن وظائف شاغرة للخريجين برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة أندومي من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من الخريجين للعمل بفروع الشركة في مدينة بدر والعاشر من رمضان، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف ورابط التقديم على النحو التالي:

وظائف شركة أندومي

مطلوب عمال بقسم الإنتاج وقسم المخازن. مطلوب مراقب جودة. مطلوب أخصائي مشتريات (خبرة من 1-3 سنوات). مطلوب إداري بقسم الصيانة (حاصل على درجة البكالوريوس). مطلوب فنيين كهرباء. مطلوب فنيين ميكانيكا.

الشروط والمزايا

يشترط خريجين فقط، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقديم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة رواتب مجزية وحوافز أسبوعية وشهرية وعيدية في العيدين ووجبات غذائية، كما توفر وسائل مواصلات من والى المصنع، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل على استمارة التوظف بالرابط التالي” وظائف شركة أندومي” ثم الحضور للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: قطعه رقم ٢٣ بلوك قطاع د المنطقة الصناعية بيراميدز زونافرانكا – مدينة العاشر من رمضان، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 6 و 7 يوليو 2024.