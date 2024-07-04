أسعار الفاكهة اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في الأسواق المصرية

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الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الفاكهة من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من قبل غالبية المواطنين في جميع أنحاء مصر، حيث يتابع قطاع عريض من الناس أسعار الفاكهة بشكل يومي لمعرفة أي تغيرات تطرأ عليها، وبشكل عام، شهدت أسعار الفاكهة اليوم استقرارًا نسبيًا، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة في أسعار بعض الأنواع بين منطقة وأخرى، ونتعرف الآن في السطور التالية على أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية.
أسعار الفاكهة اليوم:
تختلف أسعار الفاكهة في مصر بشكل كبير اعتمادًا على نوع الفاكهة، وموسمها، ومكان الشراء، حيث تكون أسعار الفاكهة الموسمية أرخص من أسعار الفاكهة غير الموسمية، كذلك قد تختلف الأسعار باختلاف مكان الشراء، ونتابع الآن عرض أسعار الفاكهة اليوم الخميس 4/7/2024، في الأسواق المختلفة كالتالي:
|الفاكهة
|السعر
|موز بلدي
|من 8 إلى 40 جنيهًا للكيلو
|خوخ
|من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو
|عنب
|من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو
|الشمام
|14 جنيهًا للكيلو
|جريب فروت
|14 جنيهًا للكيلو
|بطيخ
|من 24 إلى 80 جنيهًا للواحدة
|برقوق
|من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو
|موز مستورد
|60 جنيهًا للكيلو
|تين برشومي
|من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو
|كيوي (كرتونة)
|340 جنيهًا
|عنب اسود
|من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو
|كنتالوب
|من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو
|المانجو
|من 15 إلى 35 جنيها للكيلو
|تفاح جولدن
|من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو
|الجوافة
|من 20 إلى 30 جنيها للكيلو
|عنب بناتي
|من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو
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