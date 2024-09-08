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الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثير من المواطنين حول أسعار الذهب اليوم الأحد، وخاصة مع التقلبات اليومية في أسعار المعدن الأصفر، وتسجيله لأسعار قياسية، فقد شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع طفيف في الأسعار، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 نحو 3395 جنيه، كما سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ثبات في الأسعار، لتسجل الأوقية اليوم نحو 2516 دولار.
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 8/9/2024
|الوحدة
|أسعار البيع
|أسعار الشراء
|عيار 24
|بيع 3,869
|شراء 3,880
|عيار 22
|بيع 3,546
|شراء 3,557
|عيار 21
|بيع 3,385
|شراء 3,395
|عيار 18
|بيع 2,901
|شراء 2,910
|عيار 14
|بيع 2,257
|شراء 2,263
|عيار 12
|بيع 1,934
|شراء 1,940
|الأوقية
|بيع 120,313
|شراء 120,668
|الجنيه الذهب
|بيع 27,080
|شراء 27,160
|الكيلو
|بيع 3,868,571
|شراء 3,880,000
وقد شهدت أسعار الذهب مع بداية الشهر الجاري ارتفاعات قياسية لتسجل أرقام تاريخية، لتعود مرة أخرى إلى التراجع.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن السبب في عودة ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى، على الرغم من ثبات أسعار الدولار، إلى عدة عوامل، أهمها أسعار الذهب عالميًا، التي شهدت ارتفاع طفيف خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب عقب الانخفاض الأخير، مما دفع أسعار الذهب للعودة للارتفاع مرة أخرى بسبب حالة العرض والطلب، مع توقعات بان يتجه الذهب إلى الارتفاع في الفترة المقبلة مع زيادة الطلب عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 8-9-2024.. وعيار 21 يسجل ارتفاع في الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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