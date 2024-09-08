سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 8-9-2024.. وعيار 21 يسجل ارتفاع في الأسعار

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثير من المواطنين حول أسعار الذهب اليوم الأحد، وخاصة مع التقلبات اليومية في أسعار المعدن الأصفر، وتسجيله لأسعار قياسية، فقد شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع طفيف في الأسعار، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 نحو 3395 جنيه، كما سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ثبات في الأسعار، لتسجل الأوقية اليوم نحو 2516 دولار.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 8/9/2024

الوحدة أسعار البيع أسعار الشراء عيار 24 بيع 3,869 شراء 3,880 عيار 22 بيع 3,546 شراء 3,557 عيار 21 بيع 3,385 شراء 3,395 عيار 18 بيع 2,901 شراء 2,910 عيار 14 بيع 2,257 شراء 2,263 عيار 12 بيع 1,934 شراء 1,940 الأوقية بيع 120,313 شراء 120,668 الجنيه الذهب بيع 27,080 شراء 27,160 الكيلو بيع 3,868,571 شراء 3,880,000

وقد شهدت أسعار الذهب مع بداية الشهر الجاري ارتفاعات قياسية لتسجل أرقام تاريخية، لتعود مرة أخرى إلى التراجع.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن السبب في عودة ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى، على الرغم من ثبات أسعار الدولار، إلى عدة عوامل، أهمها أسعار الذهب عالميًا، التي شهدت ارتفاع طفيف خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب عقب الانخفاض الأخير، مما دفع أسعار الذهب للعودة للارتفاع مرة أخرى بسبب حالة العرض والطلب، مع توقعات بان يتجه الذهب إلى الارتفاع في الفترة المقبلة مع زيادة الطلب عليه.