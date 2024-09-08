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سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 8-9-2024.. وعيار 21 يسجل ارتفاع في الأسعار

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الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثير من المواطنين حول أسعار الذهب اليوم الأحد، وخاصة مع التقلبات اليومية في أسعار المعدن الأصفر، وتسجيله لأسعار قياسية، فقد شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع طفيف في الأسعار، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 نحو 3395 جنيه، كما سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ثبات في الأسعار، لتسجل الأوقية اليوم نحو 2516 دولار.

سعر جرام الذهب في مصر

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023 وعيار 21 يواصل التراجع

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 8/9/2024

الوحدة أسعار البيع أسعار الشراء
عيار 24 بيع 3,869   شراء 3,880
عيار 22 بيع 3,546   شراء 3,557
عيار 21 بيع 3,385   شراء 3,395
عيار 18 بيع 2,901   شراء 2,910
عيار 14 بيع 2,257   شراء 2,263
عيار 12 بيع 1,934   شراء 1,940
الأوقية بيع 120,313   شراء 120,668
الجنيه الذهب بيع 27,080   شراء 27,160
الكيلو بيع 3,868,571   شراء 3,880,000

وقد شهدت أسعار الذهب مع بداية الشهر الجاري ارتفاعات قياسية لتسجل أرقام تاريخية، لتعود مرة أخرى إلى التراجع.

سعر جرام الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن السبب في عودة ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى، على الرغم من ثبات أسعار الدولار، إلى عدة عوامل، أهمها أسعار الذهب عالميًا، التي شهدت ارتفاع طفيف خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب عقب الانخفاض الأخير، مما دفع أسعار الذهب للعودة للارتفاع مرة أخرى بسبب حالة العرض والطلب، مع توقعات بان يتجه الذهب إلى الارتفاع في الفترة المقبلة مع زيادة الطلب عليه.

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