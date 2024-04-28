الامارات | «الإمارات للتطوير التربوي» تنظم يوماً مفتوحاً لاستكشاف مستقبل التعليم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت كلية الإمارات للتطوير التربوي يوماً مفتوحاً، للطلبة المتوقع انضمامهم لبرامج الكلية الأكاديمية وأسرهم، للتعرف إلى البرامج المتنوعة التي تطرحها الكلية، والمرافق المتطورة التي تمتلكها، مع إمكان المشاركة افتراضياً عبر الإنترنت للطلبة الذين تعذر عليهم الحضور، ما ضمن توفير طريقة مرنة ومناسبة للطلبة لاستكشاف ما تقدمه الكلية من برامج ومزايا تنافسية لتربويي المستقبل.

وقالت مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، الدكتورة مي ليث الطائي، إن اليوم المفتوح يشكل فرصة للطلبة المحتملين وأسرهم لتجربة المجتمع التفاعلي الذي أسسناه في الكلية، فقد حرصنا على مراعاة تقديم تجربة غنية تتجاوز عرض برامجنا الأكاديمية فقط، لتشمل الفعالية تسليط الضوء على رسالتنا ورؤيتنا الهادفة إلى تقديم التميز التعليمي الذي نمثله لدعم نمو التربويين وتمكينهم ليكونوا مستعدين لمستقبل التعليم في دولة الإمارات.

وتضمن اليوم المفتوح مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة للأطفال، بما يضمن تجربة ممتعة لجميع الحاضرين والمشاركين، شملت تلك الأنشطة فعاليات تستضيفها المكتبة، مثل جلسات «أنا أقرأ» الهادفة إلى تعزيز حب القراءة بين الأطفال والشباب، ولإضفاء مزيد من الأجواء الاحتفالية، شهد اليوم المفتوح العديد من الفعاليات المتنوعة والشيقة والأنشطة الاحتفالية.