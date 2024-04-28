الامارات | الإمارات تعرب عن قلقها العميق إزاء التوتر في شمال دارفور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الفاشر، في شمال دارفور، والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.

ودعت دولة الإمارات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، إلى إنهاء القتال، والعودة إلى الحوار.

كما دعت مجدداً جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوترات، وتجنّب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

ودعت دولة الإمارات إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة.

كما أعربت عن بالغ قلقها حيال تقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.

وناشدت مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.

وأكدت دولة الإمارات موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون.