الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعوض

طالب قرّاء الجهات المعنية في الدولة بتنفيذ حملات رش، لمكافحة البعوض على مستوى الدولة، الذي انتشر بشكل كبير، وتكاثر في الفترة الأخيرة.

تحايل

تلقى قارئ اتصالاً من مندوب، ادعى أنه من أحد البنوك، وقدم له عرضاً للحصول على بطاقة ائتمان، وبعدما وافق على العرض، اكتشف أن المندوب قدّم له بطاقة لبنك آخر، متسائلاً عن قانونية تصرف المندوب، بعدما تحايل عليه في تقديم معلومات غير صحيحة.

راوتر

أفاد متعامل مع إحدى شركات التزويد بخدمات الاتصالات في الدولة، بأنه تقدم للحصول على خدمة الإنترنت اللاسلكي، وبعد تقديم الخدمة اكتشف أن تغطية الشبكة ضعيفة. وقال إن خدمة العملاء ستفرض عليه رسوماً لتغيير موقع «الراوتر»، رغم أن الخطأ ليس من جانبه.

مطب

طالب عدد من أولياء الأمور بوضع مطب إضافي في اتجاه مدرسة النهضة الوطنية للبنين بأبوظبي، وذلك لإجبار السيارات على تهدئة سرعتها في المنطقة الخاصة بعبور الطلبة.

حمير

شكا مستخدمون للطريق الممتد من دوار ميدان خورفكان باتجاه طريق خورفكان - الشارقة وجود حمير سائبة ترعى على أطرافه. وذكروا أنها تظهر بين فترة وأخرى، ما يشكل خطراً على حياة مرتادي الطريق، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

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