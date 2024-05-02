الامارات | «الفجيرة».. دوريات وآليات للتعامل مع تراكمات المياه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية وشرطة الفجيرة، استعدادهما المسبق للمنخفض الجوي الذي تمر به الدولة، مؤكدتين أنهما وزعتا الفرق والآليات ودوريات الشرطة لمنع دخول مياه الأمطار إلى المنازل أو تراكمها في الطرق الداخلية والرئيسة. وقالت القيادة العامة لشرطة الفجيرة إنها كثفت دورياتها على مستوى الإمارة وتركزت في المناطق التي تعرضت سابقاً لتجمعات المياه، استعداداً وتحسباً لأي طارئ، خلال فترة تعرّض المنطقة للمنخفض الجوي.

وأفاد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أنه تم توزيع الآليات والمعدات بشكل مدروس على مناطق الإمارة، لمنع تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار على الطرقات الداخلية والرئيسة وقرب المناطق السكنية، للحيلولة دون وصول المياه إلى المناطق السكنية، والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم. وذكر أن فرق الطوارئ ستنفذ خططاً استباقية خصصت للتعامل مع المنخفضات الجوية عبر تكثيف الجهود وتفعيل خطة متكاملة تتضمن كوادر بشرية وآليات ومعدات ومراكز اتصال تستقبل البلاغات، وتعمل على مدار الساعة، إلى حين انتهاء أي تأثيرات قد تنجم عن المنخفض الجوي.