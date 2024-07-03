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أسماء المحافظين الجدد.. إبراهيم صابر للقاهرة وعادل النجار للجيزة

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القاهرة - سامية سيد - انفردت قناة اكسترا نيوز بنشر القائمة الكاملة لحركة المحافظين، هى كالتالي.

1- اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية
2- إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة
3- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة
4- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية
5- جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة
6- أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم
7- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف
8- اللواء/عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا
9- اللواء/هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط
10- اللواء/عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج
11- خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا
12- اللواء/طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية

13- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

14- اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ

15- إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية

16- حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية

17- اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء

18- اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

19- اللواء/محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد

20- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

21- اللواء/خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء

22- اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان

23- اللواء/محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد

24- اللواء/أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية

25- اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس

26- الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية

27- المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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