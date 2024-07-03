شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لمحمد جبران وزير العمل فى حكومة مدبولى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إعلان التشكيل الكامل لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، عن تولى "محمد جبران" القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، حقيبة وزارة العمل، والذى يُعد الوزير رقم 12 الذى يأتي من اتحاد العمال لمنصب الوزير منذ إنشاء الوزارة في نوفمبر 1930، حيث سبقه لشغل هذا المنصب كل من: أنور سلامة خلال الفترة من 1962 حتى 1967، وكان يشغل منصب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعبد اللطيف بلطية خلال فترتين من 1970 حتى 1972، ثم من 1975 حتى 1977، كان رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، ورئيس اتحاد العمال العرب.

كما تولى صلاح غريب تولى المنصب من عام 1972 حتى 1975 وكان يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وتبعه سعد محمد أحمد، فقد شغل منصب الوزارة لمدة 9 سنوات و16 يوما، من عام 1977 حتى 1986، وكان رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورئيس المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، ثم بعد ذلك عاصم عبد الحق منصب وزير القوى العاملة والتشغيل من عام 1986 حتى 1993، وكان يشغل منصب نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ونائب رئيس الجامعة العمالية، وأحمد العماوي، استمر فى الوزارة مدة تصل إلى 13 عاما من 1993 حتى 2005، وكان سكرتيرا عاما مساعدا في النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، ثم رئيسا للنقابة ثم رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتولت عائشة عبد الهادي كأول إمرأة تشغل منصب وزير القوى العاملة وتولت المنصب لمدة 6 سنوات من 2005 حتى 2011، وكانت أصغر نقابية منذ عام 1964، وشغلت منصب سكرتير الاتحاد العام لشؤون المرأة العاملة الطفل وترأست لجنة المرأة العاملة العربية بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجاء بعد ذلك إسماعيل فهمى، خلال الفترة من 22 فبراير 2011 حتى 6 مارس 2011، وكان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، ثم جاء محمد سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتولي الوزارة في 23 مارس 2016، حتى أغسطس 2022، وصولا إلى حسن شحاتة، الذى تولي وزارة العمل في أغسطس 2022، وحتى 2024.

أما محمد جبران وزير العمل الجديد، فهو حاصل على بكالوريوس تجارة، وكان يشغل مدير عام مساعد الخدمات الإدارية بشركة الأمل للبترول، حيث تم تعيينه بشركة الأمل للبترول عام 1991، وتدرج في الوظائف الإدارية ، إلى مدير عام بالشئون الإدارية بشركة الأمل للبترول.

وتدرج المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول

- الانتخاب كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات.

- الانتخاب كرئيس للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022 .

- رئيسا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026 .

- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022حتى الآن.

وشغل العديد من المناصب النقابيـــة، منها:

- رئيس مؤتمر العمل العربي (الدورة الثامنة والأربعون ).

- تنظيم الدورة الثالثة والأربعون للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية .

- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف - سويسرا.

- عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف – سويسرا.

- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف - سويسرا.

- نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.

- رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

- أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .

- عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأجور .

- عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي .

- عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ.

- نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018-2022)(2022-2026 )

- عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات .

- المشرف العام علي المؤسسة الثقافية العمالية ( الجامعة العمالية).

- عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية.

- عضو مجلس إدارة المجلس الطبي الأعلي بالهيئة المصرية العامة للبترول .

- عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول .