شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تم اختيار شريف فاروق وزيرا للتموين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء اختيار الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب نجاحه في تطوير منظومة هيئة البريد واستحداث العديد من الخدمات على مدار الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالى عدد المكاتب المطورة نحو 3840 مكتب بريد، كما تم زيادة عدد منافذ البريد لتصل إلى 4527 مكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

نجح شريف فاروق في الإدارة وإطلاق برامج تدريبية على لغة الإشارة، وكيفية التعامل مع ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة من الصُم والبُكم، بالتعاون مع جامعة عين شمس، ووحدة تكافؤ الفرص التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية حيث تستهدف هذه البرامج العاملين بمكاتب البريد، وخاصة موظفى خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوى الهمم بالشكل اللائق، وذلك فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى ينفذها البريد المصرى والتى تشمل تطوير وتنمية مهارات العاملين بالبريد المصرى

تطوير منظومة هيئة البريد ومن قبل ذلك تطوير قطاعات بنك ناصر الاجتماعى خلال تولى شريف فاروق منصب النائب الأول لبنك ناصر الاجتماعى في عام 2017 حتى تولية منصب رئيس الهيئة القومية للبريد ثم ترشيحة لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية