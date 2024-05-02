الامارات | «دبي للمستقبل» تطلق برنامج القيادة والتصميم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل إطلاق برنامج القيادة والتصميم، ضمن مبادرة التصميم الحكومي، بهدف إشراك مختلف الجهات الحكومية وفرق العمل في تصميم مستقبل القطاعات الرئيسة، وفق منهجية يرتكز محورها الرئيس على تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، ولتكون دبي من أفضل مدن العالم في مختلف المجالات المعنية بجودة حياة الإنسان.

وستنطلق أعمال البرنامج في يونيو المقبل، وتستمر حتى أكتوبر 2024، ويتضمن مجموعة من ورش العمل والاجتماعات والفعاليات داخل الدولة وخارجها، بهدف تعزيز التواصل بين المشاركين، وتعريفهم بأهم أهداف البرنامج، وتدريبهم على توظيف مختلف أدوات التصميم الحكومي، وتصميم سيناريوهات مستقبلية، وإعداد نماذج أولية للمشروعات والمبادرات والاستراتيجيات الحكومية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول: «يهدف هذا البرنامج إلى تمكين قادة مستقبل القطاع الحكومي بمهارات وأدوات التفكير التصميمي، وتوليد الأفكار المبدعة، واستشراف الفرص المستقبلية، وتطوير الخدمات والنماذج الحكومية المبتكرة، ومشاركتها مع الشركاء في المنطقة وحول العالم».

وأضاف بلهول أن نجاح العمل الحكومي في المستقبل يرتكز بشكل رئيس على وجود خبرات وطنية متمكنة، بمهارات التفكير التصميمي والقدرة على استشراف التحولات الكبرى قبل حدوثها.