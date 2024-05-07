الامارات | 3 خيارات لإقامة الطلبة الأجانب في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الحكومة الرقمية في تقرير لها، بأنه يمكن للطالب الإقامة في دولة الإمارات بغرض الدراسة، سواء كان الضامن أحد والديه الذي يقيم في الدولة بصورة رسمية، أو بضمان إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة التي يدرس فيها في دولة الإمارات. كما تتيح الدولة للطلبة المتفوقين تأشيرة الإقامة الذهبية التي تصل إلى 10 سنوات.

وأوضحت أن تأشيرة الطالب تصدر لمدة عام واحد فقط، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة بعد تقديم إثبات رسمي باستمرارية الدراسة، صادر من إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات حيث يدرس الطالب.

وأشارت إلى أنه يمكن للمقيمين الأجانب كفالة أبنائهم الذكور حتى يبلغوا عمر 25 سنة. وعليه، يمكن للطلاب الذكور الذين تزيد أعمارهم على 25 سنة الاستمرار على إقامة ذويهم، طالما قدموا إثباتاً خطياً على قبولهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي، لمدة لا تقل عن عام واحد، وبالنسبة للطالبات، يمكن لأولياء الأمور الاستمرار في توفير «تأشيرة طالب» لهن بغض النظر عن العمر.

واستعرضت المتطلبات الرئيسة للحصول على تأشيرة طالب، إذ يجب تقديم ما يلي: شهادة صادرة من الجامعة أو المؤسسة التعليمية تحدد مدة الدراسة، أي متطلبات أخرى محددة في الأحكام العامة لتأشيرة الإقامة.

وأشارت إلى أنه يمكن للطلبة الجامعيين الأجانب استقدام أسرهم للإقامة معهم في دولة الإمارات متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام، وتوفير السكن الملائم. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي للطلبة.

وتمنح الدولة الإقامة الذهبية لعدد من الفئات، من بينها «الطلبة النابغون»، وبالنسبة لطلاب المدارس الثانوية، فإذا كان الطالب بالمرحلة الثانوية، وحصل على ترتيب مرتفع على مستوى الدولة (بتقدير لا يقل عن 95% في مدرسة ثانوية حكومية أو خاصة)، يجوز له الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات من دون ضامن، بشرط تقديم رسالة توصية من وزارة التربية والتعليم (مؤسسة الإمارات للتعليم)، ويجوز تجديد الإقامة إذا كان الطالب لا يزال مسجلاً في إحدى الجامعات بالدولة، ويحتاج لفترة دراسة تزيد على خمس سنوات.

وبالنسبة لطلاب الجامعات الإماراتية، يمكن لطلبة الجامعات الإماراتية المتفوقين الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات من دون ضامن، بشرط تلبية المتطلبات الآتية: يجب أن تكون الجامعة مصنفة (A) أو (B) وفق التصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم، رسالة توصية من الجامعة أو شهادة التخرج توضح بأن المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 3.5 في الجامعات المصنفة A أو 3.8 في الجامعات المصنفة B، ويجب ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من سنتين.

جدير بالذكر أن التأشيرة الذهبية تتيح إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية. تشمل فئات التأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

• الطلاب الذكور فوق الـ25 عاماً يمكنهم الاستمرار على إقامة ذويهم بتقديم إثبات خطي على قبولهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي.