نهيان وعبدالله بن زايد والوزراء وكبار المسؤولين يقدمون واجب العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، واجب العزاء إلى أسرة المغفور له الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبد العزيز آل سعود «رحمه الله».

كما قدم العزاء إلى جانب سموهما، اليوم، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد.

وأعربوا عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد الكبير سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.