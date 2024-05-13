الامارات | دبي تستضيف مؤتمراً حول تسخير التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج الغذاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي، اليوم، أعمال مؤتمر «الابتكار للغذاء 2024» الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، ويستمر حتى 15 مايو الجاري.

ويجمع المؤتمر، الذي يستضيفه متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي، ما يزيد على 150 من الخبراء العالميين والأكاديميين وشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية والمزارعين، حيث يشهد عدداً من الجلسات الحوارية التي تتمحور حول تعزيز دور التكنولوجيا في دعم نظم غذائية مرنة وشاملة ومستدامة، وتوسيع مجالات التعاون على مستوى العالم، ومناقشة أحدث التوجهات في مجال استدامة أنظمة الغذاء.

كما يسلّط المؤتمر الضوء على أفضل الممارسات والدراسات العالمية في مجال الغذاء، فضلاً عن أحدث التقنيات التكنولوجية، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في مجال استدامة الغذاء.

وأكد الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي، أن استضافة دبي للمؤتمر تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبني الأفكار الخلاقة، وصياغة الحلول المبتكرة لتوفير نظم غذائية بتكاليف اقتصادية منخفضة تمكن المجتمعات الأقل حظاً من مواجهة تحديات الغذاء، الناجمة عن الأزمات والكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية، وتساعد في إغاثة اللاجئين وتعزيز العمل الإنساني العالمي.

وقال: «يجسد المؤتمر التعاون الوثيق بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) والمنتدى الاقتصادي العالمي، ورؤاهما المشتركة في تسخير الإمكانات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإنتاج الغذاء وتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطعام، وإيجاد الأطر الكفيلة بمأسسة هذا التوجه، وتحفيز المراكز البحثية والمبتكرين لإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية النبيلة».

وأضاف القرقاوي: «ينسجم هذا الحدث مع رسالة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في خدمة الإنسانية وتغيير حياة الفئات الأكثر احتياجاً نحو الأفضل، ومع الأهداف الرئيسة لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات الذي تم تأسيسه أواخر عام 2023، وهو ما يؤكد من جديد التزام دولة الإمارات الراسخ كمسهم رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030».

ويستهدف المؤتمر تسريع جهود مشاركة المعارف والخبرات وبناء القدرات عبر المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي، واستعراض نماذج أنظمة الابتكار الوطنية ومناقشتها بشكل متعمق، إضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في عالم الغذاء على مستوى العالم، وتسهيل فرص الشراكة والتعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاعين العام والخاص.

ويحظى المؤتمر بدعم منصة المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي التي أسسها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضم مجموعة واسعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، وتسعى لتبني الشراكات، وتعزيز التعاون في تطوير الابتكار في منظومات الغذاء وتمويل مبادراته الهادفة وفرصه الواعدة محلياً وإقليمياً، وتحقيق التواصل وتبادل الأفكار والخبرات والبيانات المتصلة بالغذاء على مستوى عالمي.

• 150 من الخبراء العالميين والأكاديميين والمزارعين وشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية، يشاركون في المؤتمر.