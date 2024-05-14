الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعلانات

يعاني سكان في مناطق مختلفة في عجمان ظاهرة توزيع ملصقات إعلانية على أبواب منازل وشقق سكنية، وتحديداً في بنايات تقطنها عائلات، مؤكدين أن هذه الظاهرة أصبحت مزعجة ومقلقة في الوقت نفسه. وطالب الشاكون المسؤولين في البلدية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل هذه المشكلة.

قمامة

شكا زوّار لاستراحة السحب والمسرح الروماني والكورنيش في خورفكان، قيام بعض الزوار بترك مخلفات قمامة من أكياس بلاستيكية وعلب مياه ومشروبات غازية، دون رميها في حاويات القمامة المنتشرة في معظم الأماكن، ودعا الزوّار الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر الذي يكثر في أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

سيارات

لاحظ سكان في مناطق عدة، وجود سيارات مهملة لفترات طويلة في ساحات ترابية وقرب مناطق سكنية، وتشغل مواقف سيارات سكان قاطنين في هذه المناطق. وطالب الشاكون المسؤولين في البلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة السيارات المهملة.

تسوّل

شكا سكان في مدينة كلباء، انتشار المتسوّلين في بعض الطرق الرئيسة وأمام مراكز تجارية كبرى في المدينة، إذ يزعمون أنهم يعانون أمراضاً خطرة ويحتاجون إلى العلاج، فيما يدعي آخرون عدم قدرتهم على سداد متأخرات إيجارية وغيرها من الأمور الأخرى، لاستعطاف المارة والحصول منهم على أموال. ويطالب الشاكون بتكثيف الرقابة وحملات التفتيش والتوعية المجتمعية للحد من هذه الظاهرة.

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