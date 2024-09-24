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رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

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ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتطور الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الماضية، خاصة في المجالات التنموية والعمل المشترك لتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والطاقة والمناخ وغيرها. 

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة مع نائبة الرئيس الأميركي اليوم في البيت الأبيض، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكامالا هاريس عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تؤمن بأن السلام في المنطقة يصب في مصلحة الجميع، وهو الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوبها كافة، وتدعم أي جهد أو تحرك في هذا الخصوص. 

وأعرب سموه عن تقديره للدور الذي قامت به معالي كامالا هاريس خلال السنوات الماضية لتوثيق العلاقات الإماراتية - الأميركية، وتعزيز التعاون في التعامل مع القضايا العالمية المشتركة، وفي مقدمتها الطاقة والتغير المناخي والتنمية وغيرها.
وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ستواصل تطورها ورسوخها بفضل الالتزام المتبادل بتنميتها وتوسيع آفاقها في إطار القيم والتوجهات المشتركة للبلدين الصديقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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