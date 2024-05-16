الامارات | محمد بن راشد يترأّس وفد الإمارات المشارك في القمة العربية الـ33

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية الـ33 التي تنعقد في وقت لاحق اليوم في العاصمة البحرينية.