محمد بن راشد: موقف الإمارات راسخ ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن "موقف الإمارات راسخ ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "ترأست اليوم وفد دولة الإمارات لاجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى القمة في البحرين.. كان موضوع القمة الأساسي هو القضية الفلسطينية والعدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أشهر والأزمة الإنسانية المستمرة هناك".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "موقف الإمارات راسخ ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.. عبر جهودنا الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة حيث تتصدر الإمارات كافة دول العالم في تقديم المساعدات الإغاثية على الأرض … وعبر جهودنا السياسية والتي تكللت أخيراً في الأمم المتحدة للتصويت للعضوية الكاملة لدولة فلسطين.. واليوم، عبر دعمنا لكافة قرارات القمة الخاصة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإيقاف العدوان المستمر على أهلنا في قطاع غزة".

وأوضح سموه "كما ناقشنا اليوم في القمة مجموعة من المواضيع لترسيخ التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المشتركة".

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منشوره بالقول "تعزيز العمل العربي المشترك أولوية سياسية واقتصادية وأمنية لدولة الإمارات .. وسنستمر في بناء جسور التعاون مع الجميع".