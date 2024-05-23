الامارات | افتتاح مركز للمحاكاة الطبية في «مدينة الشيخ شخبوط»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أمس، عن افتتاح مركز الابتكار والمحاكاة الطبية، بحضور مسؤولين في كل من دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة أبوظبي للرعاية الصحية (صحة)، والشركاء من المستشفيات الجامعية.

ويعمل هذا المرفق المتطور كمركز محاكاة طبي متقدم لتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، بمن فيهم الأطباء والممرضون واختصاصيو الخدمات الصحية المساندة وطلبة كليات الطب، ويقدم رؤية تعليمية متقدمة، حيث تم تجهيزه بمجموعة متنوعة من مرافق المحاكاة التي تغطي مختلف الحالات الطبية الأساسية والمعقدة، وهو يشمل وحدات مخصصة للبالغين وطب الأطفال ووحدة فريدة لمحاكاة حالة الحمل، ما يوفر تدريباً عملياً واقعياً للحالات الطبية المختلفة.

كما يتميز المركز بأجهزة محاكاة متطورة للغاية في التنظير والموجات فوق الصوتية، إضافة إلى أجهزة محاكاة للحروق والإصابات، حيث توفر المجموعة المتنوعة من أجهزة المحاكاة بيئة مثالية لتدريب الفرق الطبية وتطوير مهاراتهم في مختلف التخصصات.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور مروان الكعبي، إن «هذا المركز التعليمي متعدد التخصصات، سيسهم في تعزيز الدور الريادي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية في وضع معايير جديدة للتعليم والتدريب ومواصلة التميز في توفير رعاية صحية متقدمة للمرضى».