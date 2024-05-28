الامارات | مكتبة محمد بن راشد تعرض 14 مطبوعة من أقدم النسخ في تاريخ الصحافة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت «مكتبة محمد بن راشد»، أمس، ضمن مشاركتها في قمة الإعلام العربي، التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة الذي انطلقت فعالياته أمس، 14 مطبوعة نادرة، تمثلت في ست مجلات، وثماني صحف عربية، تُعدُّ من أقدم النسخ في تاريخ الصحافة العربية، ضمن المجموعات القيّمة المختارة التي احتضنها معرض الصحافة العربية.

وبيّنت «مكتبة محمد بن راشد» أن عرض الصحف القديمة لأول مرة، يأتي كتجربة استثنائية ورحلة ملهمة للزوّار والمثقفين والصحافيين بين سطور وصفحات من التاريخ، تحت مسمى «معرض الصحافة العربية»، حيث يُعدُّ أحد أبرز المعارض الصحافية، إذ يتم تنظيمه في إطار رؤية واستراتيجية «مكتبة محمد بن راشد»، الهادفة إلى الحفاظ على التراث والثقافة المحلية والعربية، وإتاحتها للجميع.

كما عرضت «منصة مكتبة محمد بن راشد»، أبرز خدماتها ومرافقها المخصصة للإعلامين والصحافيين وجميع شرائح المجتمع، إضافة إلى إطلاع الجمهور على مستجداتها.