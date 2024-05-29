الامارات | أحمد بن محمد: نعمل بتوجيهات محمد بن راشد لتعزيز دور دبي في دعم رسالة الإعلام بالمجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: نعمل بتوجيهات محمد بن راشد لتعزيز دور دبي في دعم رسالة الإعلام بالمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت أمس في دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن الشقيقة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أعمال «منتدى الإعلام العربي» في دورته الـ22، التي تمتد فعالياتها على مدار يومين، تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2024» التي تشمل كذلك «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، الذي اختتمت أعماله أول من أمس، وجائزة الإعلام العربي في نسختها الـ23، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة.

وفي هذه المناسبة، رحّب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضيوف المنتدى من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن خارجه، معرباً عن اعتزاز دبي بمواصلة دورها في دعم القطاع الإعلامي على مستوى العالم العربي، وسعيها المستمر لتعزيز الحوار بين القائمين عليه والمسؤولين عن صياغة رسالته، وتكوين ملامح مستقبله، من أجل التوصل إلى صيغ شراكات وأطر تعاون يمكن من خلالها تسريع وتيرة التطوير الإعلامي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية، ويدعم توجهاتها الاستراتيجية، ويساند خطاها على دروب التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال سموه: «نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز دور دبي في بناء شراكات تخدم قطاع الإعلام وتدعمه في أداء رسالته والقيام بدوره في المجتمع على الوجه الأكمل، وبما هو مأمول له من اكتمال الاستعداد لمستقبل يواصل فيه إسهامه في تأكيد الثوابت الوطنية، وترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وإرثها الحضاري والثقافي العريق».

وأعرب سموه عن ثقته بأن النقاشات التي تشهدها أروقة منتدى الإعلام العربي تخدم في إيجاد مقاربات واضحة حول مستقبل الإعلام، وما يجب القيام به من جهود مشتركة من أجل توحيد الرؤى وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا المحورية المعنية بالمنطقة ومستقبلها.

وقال سموه: «اجتماع نخبة الرموز الإعلامية العربية في دبي فرصة مهمة لتأكيد قدرة هذا القطاع الحيوي على مواكبة طموحات شعوب المنطقة للمستقبل.. الإعلام دوره محوري ومؤثر في الأخذ بدفة الحوار العربي نحو مزيد من التقارب والتنسيق، وتمديد جسور جديدة للتعاون في شتى المجالات، بما يدعم العمل المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار لشعوب المنطقة العربية كافة».

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: « شهدت اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام العربي ضمن أعمال قمة الإعلام العربي.. نرحب بضيوف دبي من قادة الفكر والرأي وصناع القرار الإعلامي وسط حضور دولي كبير لأكثر من 4000 شخصية من حول العالم… السر وراء تحقيق نهضة البلدان وترسيخ التعايش في المنطقة هو إعلام ينتصر للإنسان والحقيقة أولاً.. واليوم نلمس جميعاً رغبة وجهوداً مشتركة لصناع القرار الإعلامي للمساهمة في مسيرة التنمية العربية ونهضة شعوبنا وتبني مبادرات تترك الأثر الإيجابي في أنحاء الأرض من أجل مستقبل أفضل للجميع».

حضر افتتاح منتدى الإعلام العربي في دورته الـ22، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت الشقيقة، عبدالرحمن المطيري، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وحشد من القيادات والشخصيات الإعلامية البارزة في العالم العربي.

الخليج العربي

وألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، كلمة رئيسة تناول خلالها ملامح مهمة من تطور قطاع الإعلام على صعيد منطقة دول المجلس، وما صاحب هذا التطور من ظواهر جديدة، وما تستدعيه من تحرك مشترك لدول المجلس للاستعداد لما تحمله تلك الظواهر من فرص وتحديات. واستهل الكلمة بالإعراب عن عميق تقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما يوليه سموه للإعلام والإعلاميين من اهتمام وتشجيع، مؤكداً أن منتدى الإعلام العربي، الذي تأسس برؤية وتوجيهات سموه، أصبح منارةً للفكر والتجديد في المجال الإعلامي على مستوى المنطقة العربية، وبات يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار وتبادل الأفكار حول مستقبل الإعلام في المنطقة.

وأشاد البديوي بدور دولة الإمارات ومدينة دبي، في دعم الإعلام وتوفير بيئة مثالية لنموه وازدهاره، بما لهذا الدور من أثر في دفع مسيرة التطوير الإعلامي، كما نوّه بالتقدم المستمر الذي حققه «منتدى الإعلام العربي» بخطوات ثابتة وإنجازات مشهودة منذ إنشائه قبل نحو ربع قرن.

وقال: «يلعب منتدى الإعلام العربي دوراً محورياً كمنبرٍ لتعزيز الحوار الهادف إلى النهوض بالأوطان وتنمية العقول، ويحمل الإعلام العربي على أكتاف أصواتٍ متعددة ومناهج متنوعة، تتماشى مع التقاليد المحلية، وتستجيب للتطورات الحديثة، ما يتيح له تقديم محتوى فكري يثري المشهد الثقافي والاجتماعي في المنطقة».

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس يؤمن بأهمية التنوع والحوار وبناء العلاقات على أسس السلام والوئام، حتى صارت دول الخليج ملتقى القارات والحضارات، وصانعة للمبادرات العالمية، وصمام أمان وسلام للعالم أجمع.

وأثنى على دور الإعلام الخليجي الذي وصف دوره بأنه مؤثر ورئيس في مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته، بفضل دعم قادة دول المجلس للإعلام كركيزة أساسية في الرؤى المستقبلية الطموحة، وهو الدعم الذي اتخذ مسارات وأشكالاً عديدة، ربما من أهمها تمكين الشباب، وإفساح المجال للمرأة لقيادة المؤسسات الإعلامية.

الحضور الخليجي في الفضاء الرقمي

واستعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي أظهرت تنامي انتشار وتأثير مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج وبين شعوبها، حيث تظهر الأرقام أنها من أكثر شعوب العالم استخداماً لتلك المواقع والمنصات، إذ بلغ عدد مستخدميها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 58 مليوناً، أي ما يعادل 96.55% من عدد سكان دول المجلس، وذلك بواقع 27 مليوناً و235 ألف مستخدم لموقع «فيس بوك»، و49 مليوناً و37 ألف مشترك في «يوتيوب»، و27 مليوناً و75 ألف مستخدم لـ«إنستغرام»، و46 مليوناً و99 ألف مستخدم فوق الـ18 سنة لموقع «تيك توك»، ونحو 21 مليوناً و6000 مستخدم لمنصة «X».

وأكد البديوي أهمية مواصلة الجهود لتنظيم القواعد التي تضمن عدالة الحقوق والحرية والخصوصية والشراكة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من إيجابيات، وما يشوبه من مخاوف، إذ حذّر من المخاطر المصاحبة للتطور السريع والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن بعضهم يلجأ إليها كوسيلة لترويج المخدرات، وتجنيد العناصر الإرهابية، والتأثير سلباً في السياسات والاقتصاد، الأمر الذي يتطلب جهوداً دولية مشتركة لوضع أسس وتشريعات وقيود صارمة لاستخدامات التقنية، لاسيما الذكاء الاصطناعي في الإعلام.

وأرجع الأمين العام لمجلس التعاون جانباً من تلك المخاطر إلى الافتقار إلى توازن عادل في نقل الأحداث بعيداً عن المصالح والضغوط، ما يجعل الحقيقة الضحية الأولى للحروب والنزاعات، مستشهداً بأمثلة قارن خلالها بين التغطيات الإخبارية التي أظهرت ازدواجية المعايير لدى بعض المؤسسات الإعلامية في تغطيتها للنزاعات الدائرة في المنطقة والعالم.

وقال البديوي خلال كلمته الرئيسة أمام منتدى الإعلام العربي الـ22 في دبي، إن دول الخليج العربية عنيت بتطوير البنية القانونية والتشريعات والأطر التنظيمية، وأبدت اهتماماً كبيراً بشأن المحتوى الإعلامي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني في المجالات الإعلامية، فيما رسمت دول المجلس أيضاً رؤيتها واستراتيجياتها الشاملة لدور الإعلام وأهميته، لضمان أن يكون الإعلام ليس ناقلاً للأخبار فحسب، بل مؤثراً إيجابياً في تشكيل مستقبل مجتمعاتنا، وتأكيد فرص الوصول إلى إعلام عربي بأهداف مشتركة وموحدة يلبي تطلعات شعوب المنطقة.

مظلة جامعة

وكانت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، قد رحبت في بداية الافتتاح الرسمي لمنتدى الإعلام العربي الـ22، بضيوف الحدث، لافتة إلى أن إطلاق «قمة الإعلام العربي» هذا العام، لتكون المظلة الجامعة، لكل من منتدى الإعلام العربي، والمنتدى الإعلامي للشباب العربي، وجائزة الإعلام العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، يؤسس لحدث استثنائي تتكامل فيه الجهود بهدف دعم القطاع على الصعيد العربي الأشمل.

وأكدت أن التطلعات الآن تتركز على خلق مرحلةٍ مستقبليةٍ جديدة، تمنح المبدعين في قطاع الإعلام دافعاً للتفاؤل بالحاضر، وحافزاً على الأمل في المستقبل، الذي يشكل الشباب محوره، وهو ما دفع في اتجاه التركيز على هذه الفئة المهمة في قمة الإعلام العربي 2024، والتي اختتمت، أول من أمس، في إطارها الدورة الثانية للمنتدى الإعلامي للشباب العربي، فيما يواصل اليوم منتدى الإعلام العربي التأكيد على أن الشباب هم أمل الحاضر وأساس المستقبل في عالمنا العربي.

وقالت إن المستقبل يتطلب سرعةً في الاستجابة للتحولات الجديدة، وفكراً منفتحاً يتقبل التغيير، وأن من لا يواكب هذه التحولات في مجال الإعلام يحكم على وسيلته الإعلامية بالبقاء في الصفوف المتأخرة.

وتطرّقت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، إلى حقيقة أن المنطقة العربية تمر بمرحلة حافلة بالتحديات، فيما يتواصل العمل على توسيع فرص التنمية وزيادة مساحة التعايش ومقومات الاستقرار، في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة لاجتياز تداعيات إقليمية وعالمية كبيرة، لاسيما على الصعيد السياسي.. وتحديداً قضيتنا العربية... القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه على الرغم من تداخل الأحداث واهتزاز المعايير واختلاط المفاهيم، تظهر الحاجة إلى إعلاء صوت العقل والتمسك بالأمل والإيجابية، وهو النهج ذاته الذي التزمته دولة الإمارات في إطار حرصها على تأكيد فرص الإنسان العربي في غدٍ أفضل، وتعزيز ثقته في الوصول إليه.

واختتمت منى المرّي كلمتها بالتنويه بقيمة الحوار في أوقات التحديات، والحاجة للانتقال من الأحكام الجاهزة إلى طرح أسئلة جادة، والبحث بعمق عن إجاباتٍ تخدم مصلحة مجتمعاتنا العربية، لافتة إلى الدور المحوري للإعلام في تحقيق هذا المطلب، ومن خلال الحضور الذين يمثلون أهل الرأي والكلمة.

أحمد بن محمد:

. السر وراء تحقيق نهضة البلدان وترسيخ التعايش في المنطقة هو إعلام ينتصر للإنسان والحقيقة أولاً.

. دور الإعلام محوري في الأخذ بدفة الحوار العربي نحو مزيد من التقارب والتنسيق، بما يدعم العمل المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار لكل شعوب المنطقة.

. 58 مليوناً، عدد مستخدمي منصات التواصل في دول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يقارب 96.55% من عدد سكانها.