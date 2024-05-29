الامارات | رئيس الدولة: الإمارات توفر بيئة داعمة للاستثمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وفدي الشركات الكبرى وريادة الأعمال الكورية، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سموه لجمهورية كوريا.

وتبادل سموه مع أعضاء الوفدين الكوريين الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم، واستمع منهم إلى عرض حول مختلف الصناعات التي تُعنى بها والأفكار المبتكرة والمنتجات التي تقدمها، إلى جانب أهم التحديات التي تواجهها.

وبحث الجانبان العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، ودور الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين في تعزيزها خصوصاً من خلال المشروعات والاستثمارات المشتركة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء إن دولة الإمارات مهتمة بجذب الاستثمارات وتوفر بيئة داعمة لها، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الأنظمة والتشريعات، مشيراً إلى أن موقع الدولة الجغرافي يجعلها بوابة تجارية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار سموه إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تفتح الباب لمزيد من الفرص للشركات ورجال الأعمال في البلدين للعمل والاستثمار، ما يجعلها نقلة نوعية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية.

من جانبهم، عبر رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكورية عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين اهتمامهم بالاستثمار والعمل في دولة الإمارات وتعزيز تعاونهم مع نظرائهم في الدولة، منوهين بما تشهده الإمارات من تطوّر تنموي وما توفره من فرص استثمارية متنوّعة، وما تعنيه زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية كوريا من أهمية في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.