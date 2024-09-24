الامارات | 115 فرصة وظيفية للمواطنين في «جمارك دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمارك دبي إتاحة 115 شاغراً وظيفياً خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، وذلك في تخصصات متنوعة، أبرزها التفتيش الجمركي والمالية وتقنية المعلومات، والتدقيق الجمركي، والوظائف المتخصصة لأصحاب الهمم.

وأكدت جمارك دبي في بيان صحافي، أمس، أنها تعطي أولوية قصوى خلال المعرض التوظيفي، الذي تنطلق فعّالياته اليوم وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، لتمكين وتأهيل الكوادر المواطنة، كخطوة أساسية ضمن جهودها لتوفير فرص عمل متنوعة تتناسب مع احتياجاتها من مختلف التخصصات والمهارات في سوق العمل بالدولة. وأوضحت أنها تعمل على تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية، من خلال تمهيد الطريق أمام الشباب المواطن لشغل وظائف ذات قيمة مضافة في العمل الجمركي، والتركيز على برامج تعزز مهارات وقدرات الشباب.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، محمد الغفاري، العمل على تعزيز استراتيجية التوطين واستقطاب وتوظيف الكوادر الشابة وإلحاقهم بالعمل الجمركي، إضافة إلى دعم فئة أصحاب الهمم عبر تخصيص وظائف لهم، تمكّنهم من إبراز مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم.

وأضاف أن نسبة تعيين المواطنين في قطاع التفتيش الجمركي في الدائرة بلغت 100%.

وأكدت مدير أول استقطاب المواهب في جمارك دبي، سميرة محمد العوضي، أهمية معرض التوظيف، كونه فرصة لاستعراض الفرص الوظيفية واستقطاب الكوادر الإماراتية عبر فتح المجال لهم.

وأكدت أن مشاركة جمارك دبي في المعرض، تُعد فرصة للتواصل المباشر مع الباحثين عن عمل، والرد على جميع استفساراتهم.