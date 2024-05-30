الامارات | أحكام فترة الإنذار لإنهاء العلاقة التعاقدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الموراد البشرية والتوطين عبر صفحتها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، سابقاً تغريدة توضح أحكام فترة الإنذار لإنهاء العلاقة التعاقدية.

وقالت الوزارة من خلال التغريدة "أتاح قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية لطرفي العلاقة التعاقدية انهاء هذه العلاقة مع مراعاة أحكام فترة الإنذار.

وأوضحت الوزارة من خلال المنشورات التالية أحكام فترة الإنذار.