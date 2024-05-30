الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 20:47 و المد الثاني عند الساعة 06:46 والجزر الأول عند الساعة 13:25 والجزر الثاني عند الساعة 01:26.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:00 والمد الثاني عند الساعة 04:46 والجزر الأول عند الساعة 09:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 28 80 20

دبي 42 30 85 25

الشارقة 42 28 85 20

عجمان 40 30 90 40

أم القيوين 39 27 90 45

رأس الخيمة 44 28 60 25

الفجيرة 41 33 80 20

العـين 47 27 60 10

ليوا 48 24 85 10

الرويس 42 25 90 20

السلع 44 24 90 20

دلـمـا 37 27 90 35

طنب الكبرى / الصغرى 35 28 85 55

أبو موسى 35 28 85 55