الامارات | قائد عام شرطة عجمان يشيد بالتعامل الاحترافي لفريق الطوارئ والأزمات خلال "منخفض الهدير "

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمن سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان الجهود التي بذلها أعضاء الفريق في مختلف الجهات المحلية والاتحادية للتعامل مع الحالة الجوية "منخفض الهدير".

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان بحضور مدراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة.

واستعرض فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي خلال الاجتماع الجهود التي بذلت لاحتواء الحالة الجوية والتعامل معها بحرفية ومهنية عالية، ما أدى إلى سرعة عودة الحياة الطبيعية خلال يوم واحد فقط بعد المنخفض.

ووجه سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي بضرورة العمل والتفاني وتسريع وتيرة الإنجازات وتطوير القدرات والإمكانيات وفق التطلعات المستجيبة والمتعاملة مع الأحداث الطارئة.