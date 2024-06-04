الامارات | «قضاء أبوظبي» توقف قيد خبيرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024، وبناءً على ما انتهت إليه أعمال التقييم والتفتيش الفني على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء - أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، على طلبات تجديد القيد لثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة في جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء، ووافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة القضائية، فيما نظرت شكوى مقدمة ضد خبير، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للإجراءات المقررة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار علي الشاعر الظاهري، والمستشار محمد كامل الجندي – محكمة العين، والمدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، يوسف حسن الحوسني، ومدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، خميس مبارك القبيسي، ورئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة، الخبير الدكتور حارب حمد الكويتي.