الامارات | جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل 45 طالباً في التدريب البحثي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي 45 طالباً جامعياً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك في إطار برنامج التدريب البحثي الذي امتد لشهر، واطلع الطلاب خلاله على آخر أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتدربوا على يد أعضاء هيئة تدريسية عالمية المستوى. وتم اختيار المرشحين بناء على معايير صارمة، لينضموا إلى المجموعة الثانية من المشاركين في برنامج التدريب البحثي للطلاب الجامعيين الذي يمتد لأربعة أسابيع، والمخصص للطلاب الجامعيين المتميزين، ويهدف إلى تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

والتحق بالبرنامج العديد من الباحثين الطموحين من جامعات عالمية رائدة في علم الحاسوب، مثل المعهد الهندي للتكنولوجيا (مدراس)، وجامعة هارفارد، وجامعة ييل، وجامعة جونز هوبكنز، والجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي، وجامعة مدينة هوشي منه الوطنية في فيتنام، والجامعة الوطنية الأسترالية.

وقال عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، البروفيسور تيموثي بالدوين، إن مهمة الجامعة تقوم على أسس متعددة، من أهمها التعرّف إلى مواهب الجيل المقبل من المبدعين والقادة في مجال الذكاء الاصطناعي ورعايتهم، ويسلط النمو في حجم المشاركة الذي حققه البرنامج التدريبي بنسبة 32% في عامه الثاني فقط، الضوء على المكانة الراسخة للجامعة عالمياً، وأهمية دولة الإمارات مركزاً عالمياً للدراسات العليا.