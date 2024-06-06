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الامارات | بتوجيهات حمدان بن محمد.. صرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل عيد الأضحى

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، دائرة المالية في حكومة دبي بصرف راتب شهر يونيو لموظفي حكومة دبي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بتاريخ 13 يونيو، وذلك حرصاً من سموه على تمكين الموظفين من تلبية مستلزمات أُسَرِهم وإدخال البهجة والسرور على نفوس ذويهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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