الامارات | بتوجيهات حمدان بن محمد.. صرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، دائرة المالية في حكومة دبي بصرف راتب شهر يونيو لموظفي حكومة دبي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بتاريخ 13 يونيو، وذلك حرصاً من سموه على تمكين الموظفين من تلبية مستلزمات أُسَرِهم وإدخال البهجة والسرور على نفوس ذويهم.