الامارات | «طرق دبي» تطلق بطاقة «نول ترحال» للمقيمين والسياح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بطاقة «نول ترحال»، التي تمنح مستخدميها مزايا وفوائد متعددة بما يخص دفع تعرفة وسائل النقل العام التابعة للهيئة، وتعرفة المواقف العامة، وأجرة مركبات الأجرة في دبي، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الخصومات يتجاوز عددها 100 عرض ترويجي، تشمل مختلف المرافق السياحية من الفنادق والمطاعم ومحال التجزئة والأماكن الترفيهية ومغامرات الاستكشاف وغيرها العديد من العروض في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أُقيم، أمس، في فندق سكاي فيو العنوان للإعلان عن إطلاق البطاقة الجديدة بالتعاون مع شركة «ام دي اكس» للحلول التقنية، على أن يتم بيع البطاقة عبر منافذ تشمل، مطار دبي (عبر شركة يورو كار)، ومحال زووم، ومكاتب شركة يانا تور للسياحة والسفر.

وأعرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، محمد يوسف المظرب، عن سروره بالإعلان عن إطلاق بطاقة «نول ترحال» لمختلف شرائح المجتمع ولمستخدمي المواصلات العامة من المقيمين والسياح والزوار القادمين إلى دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، من مختلف بلدان العالم.

وقال المظرب، إن الهيئة تهدف من إطلاق هذه المبادرة إلى إسعاد الجمهور من خلال تصميم وتخصيص منتجات تلبي احتياجات المتعاملين وفق ما توفره بطاقة «نول ترحال» لمستخدميها من تكامل بين وسائل النقل العام والاستمتاع بمرافق المدينة السياحية من خلال بطاقة واحدة، حيث تُعدُّ العلامة التجارية «نول» من أقوى وسائل الدفع في دبي، ويصل عدد مستخدميها إلى أكثر من خمسة ملايين متعامل مع عدد معاملات يتجاوز ثلاثة ملايين معاملة يومياً.

وأوضح أن البطاقة الجديدة تُعدُّ مُكملة لمزايا بطاقة «نول» المعروفة حالياً بما يخص دفع تعرفة وسائل النقل العام التابعة للهيئة، ودفع تعرفة المواقف العامة، ودفع أجرة مركبات الأجرة في دبي، إضافة إلى دفع قيمة المشتريات بمحال التجزئة، حيث سَيُمنَح من يرغب في الحصول على بطاقة «نول ترحال» بطاقة نول اعتيادية، الأمر الذي يجعل من بطاقة نول الخيار الأمثل للسكان والزوار والسياح للتنقل عبر المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري في دبي.