الامارات | خلال شهر من الآن.. حمدان بن محمد يوجه بتفعيل منصة دبي للتصميم الحضري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال خلوة الذكاء الاصطناعي، على منصة دبي للتصميم الحضري المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خلال خلوة الذكاء الاصطناعي، اطلعت على منصة دبي للتصميم الحضري المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتكون دبي الأولى في استخدام هذه التقنية في التخطيط الحضري بهدف وضع تصور شامل للأحياء والمناطق السكنية ... ووجهنا بتفعيل المنصة خلال شهر من الآن، لتكون مفتوحةً أمام أهل دبي كباراً وصغاراً، والكل شريك في مساعينا لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل".