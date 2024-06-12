الامارات | «منصة موحدة» لإدارة خدمات الإقامة وتصاريح العمل على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدء تفعيل المرحلة الثانية من «باقة العمل» لتشمل خدماتها جميع إمارات الدولة عبر منصة رقمية موحدة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة، تحمل اسم «اعمل في الإمارات» http://workinuae.ae، وتوفر مجموعة خدمات رئيسة تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للتوظيف وتصاريح العمل والإقامة في الدولة، بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات في مارس الماضي المرحلة الأولى لمبادرة «باقة العمل» المخصصة لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص التي تم تطبيقها في إمارة دبي، تماشياً مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية.

وذكرت الوزارة، في سلسلة منشورات بثتها على صفحاتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أن منصة «اعمل في الإمارات» تدعم توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية من خلال تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، وترسيخ نهج تجنب الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بالخدمات وتبسيطها، لافتة إلى أن أثر هذه المبادرة ينعكس في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية، وتوفير 12 مليون زيارة، و62 مليون يوم عمل.

ووفقاً للوزارة، تقدم مبادرة «باقة العمل» ثلاث خدمات رئيسة: الأولى «استقدام موظف جديد من خارج الدولة» من خلال خطوات إجرائية عبر منصة «اعمل في الإمارات»، وتشمل تعبئة الطلب الموحد، وإصدار تصريح العمل للموظف، وإنجاز إجراءات الإقامة، التي تشمل الفحص الطبي واستخراج بطاقة الهوية الإماراتية باعتبارها خطوات إلزامية الحضور. والخدمة الثانية «تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي» من خلال إجراءات ميسّرة على المنصة الموحدة تتضمن تجديد عقد العمل، وتجديد الهوية والإقامة، وخدمات الفحص الطبي. وتتمثل الخدمة الأخيرة في «إلغاء تصاريح وإقامة الموظفين» عبر تعبئة الطلب ورفعه على المنصة الموحدة.

وأكدت الوزارة أن تفعيل المرحلة الثانية لمبادرة «باقة العمل» يختصر عدد المنصات التي تقدم الخدمات العمالية الثلاث للمتعامل من خمس إلى واحدة، كما يختصر الخطوات التي كان على المتعامل القيام بها لإنجاز الخدمة من 15 خطوة إلى خمس خطوات، ويقلص عدد الوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملة من 15 وثيقة إلى خمس وثائق.

وتابعت أن المبادرة تختصر أيضاً الإجراءات الإدارية لتنفيذ المعاملات من ثماني خدمات إلى تجربة مميزة عبر منصة موحدة، وتقلص عدد زيارات المتعامل للجهات الحكومية المعنية من سبع زيارات إلى زيارتين، وتختصر وقت إنجاز المعاملة من 30 يوماً إلى خمسة أيام عمل.

9 جهات

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن مبادرة «باقة العمل» تخدم مجتمع الأعمال من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم في أقل عدد من الخطوات.

وأوضحت أن المبادرة تعد ثمرة تعاون وثيق وشراكة استراتيجية بين تسع جهات حكومية اتحادية ومحلية، تشمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المجمع التأميني، دبي الصحية، دائرة الصحة في أبوظبي، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وأخيراً دبي الرقمية.

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