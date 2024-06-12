الامارات | «في مدرستي عالم» تعزز الابتكار لدى 800 طالب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت مبادرة «في مدرستي عالم»، التي تستهدف استكشاف جيل جديد من علماء المستقبل، من الطلاب والطالبات في دولة الإمارات، نتائج متميزة خلال العام الدراسي 2023-2024، حيث نجحت في الوصول إلى أكثر من 800 طالب وطالبة في إمارات الدولة، بهدف تعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي لدى الشباب.

ونفذ المبادرة أعضاء في مجمع محمد بن راشد للعلماء، بإجراء زيارات ميدانية إلى 20 مدرسة، نظموا خلالها جلسات تفاعلية، تطرقت إلى موضوعات مثل التغير المناخي، والوقود الحيوي، و«الروبوتات»، والفيزياء الفلكية، أسهمت في تحفيز الفضول العلمي والقدرات الإبداعية للطلاب، وتسليط الضوء على العلوم كمسار تربوي داعم لمهارات ووظائف المستقبل.

وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس علماء الإمارات، سارة بنت يوسف الأميري، إن المبادرة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتهيئة بيئة علمية محفزة لشباب الإمارات، ونجحت في ربط الطلاب بالعلماء والأكاديميين والباحثين من مختلف التخصصات العلمية، بما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشباب.

وأضافت أن مجلس علماء الإمارات يهدف إلى تعزيز تطوير المجتمع العلمي في الدولة، وبناء جيل من العلماء في مختلف المجالات.

وتابعت الأميري: «انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نطور المبادرات الداعمة لتعزيز قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، بهدف ترسيخ دورهم المستقبلي في مسيرة نمو وتنافسية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في الدولة».