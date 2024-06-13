محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 686 من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 686 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي تأكيداً على حرص سموه، في مثل هذه المناسبات العطرة، على إعطاء الفرصة لأناس حادوا في وقت ما عن طريق الصواب للعودة مرة أخرى للانخراط في المجتمع في إطار احترام القانون والانصياع لأحكامه، كذلك حرص سموه على إدخال البهجة والسرور على قلوب عائلات المشمولين بالعفو وذويهم، في أيام مباركة ملؤها الرحمة والمغفرة.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر الإفراج.