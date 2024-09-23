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أحمد بن محمد يحضر الاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية في دبي بفندق الهيلتون - الحبتور بالاس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل عبدالله بن منصور المطوع، ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية، حيث نقل سموه تهاني وتبريكات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً سموه عن صادق أمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين، والرؤية المشتركة لتطوير تلك العلاقات والدفع بها قُدماً لتكون نموذجاً متميزاً للتعاون.
الحضور 
حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد، إلى جانب أعضاء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في دبي وأبناء الجالية السعودية في الدولة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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