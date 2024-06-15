محمد بن راشد يهنئ بعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جميع الشعوب الاسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يجتمع اليوم المسلمون في أنقى وأرقى تجمع على وجه الأرض … على صعيد عرفات .. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم .. ومن المؤمنين دعاءهم .. وكل عام وجميع الشعوب الاسلامية في خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وقبول الطاعات».