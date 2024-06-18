محمد بن راشد: الإمارات ضمن الـ 10 الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيساً وفرعياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الإمارات تقدمت 3 مراكز دولية، وصولاً للمركز السابع عالمياً.. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيساً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية، وصولاً للمركز السابع عالمياً.. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيساً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024. شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية كافة الذين يعملون بروح واحدة.. لتحقيق هدف واحد، هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة.. وقادمنا أفضل، بإذن الله».